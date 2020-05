Wetter : Kein Regen in Sicht: Tierfutter wird knapp, Förster gießen Bäume

Trier Laut TV-Wetterexperte bleibt es warm, und die nächste schwere Dürre droht. Bauern fürchten, ihre Tiere verfrüht schlachten lassen zu müssen. Auch um den Wald steht es schlecht.

Laut TV-Wetterexperte Dominik Jung ist für die Region Trier in den kommenden 16 Tagen kein Regen in Sicht. Vielleicht bilde sich hier oder da mal eine Gewitterzelle. Ansonsten bleibe es bei Temperaturen um die 25 Grad Celsius trocken. Mal wieder. Im Mai sind in Trier nur 45 Prozent des üblichen Niederschlags gefallen, in Gerolstein nur 28 Prozent, in Wittlich sogar nur 21 Prozent. Und das nach einem April, der ebenfalls viel zu trocken war.