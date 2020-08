Die neue Woche beginnt feucht

Offenbach Mit Blick auf das Wetter in der kommenden Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist eher ein Regenschirm als eine Badehose gefragt. Am Montag sei bei wechselnder Bewölkung zunächst Schauer oder schauerartiger Regen, stellenweise auch Gewitter zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit.

