Die Pfälzischen Weinbautage widmen sich dem Klimawandel

Julia Klöckner (CDU), Bundeslandwirtschaftsministerin. Foto: Christoph Soeder/dpa/Archivbild.

Neustadt/Weinstraße Unter dem Motto „Weinbau im Wandel - Pfalz for future“ beginnen heute in Neustadt an der Weinstraße die 73. Pfälzischen Weinbautage. Im Mittelpunkt der zweitägigen Veranstaltung im örtlichen Saalbau steht das Thema Klimawandel.

Zu dem Treffen wird Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) erwartet. Sie will unter anderem über die Weinbaupolitik und das Agrarpaket der Bundesregierung sprechen.