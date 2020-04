Die Pfalz feiert virtuelles Weinfest

Landau In jeder Krise ist Kreativität gefragt. Weil Weinfeste derzeit nicht möglich sind, weichen Genießer des edlen Tropfens ins Internet aus.

Mit dem ersten virtuellen Weinfest der Südlichen Weinstraße trotzen Freunde des Rebensaftes an diesem Freitag (17.4.) den Kontaktbeschränkungen während der Corona-Krise. „Wenn wir schon nicht zum Fest kommen können, dann kommt das Fest eben zu uns“, lautet das Motto des „Pfälzer Weinfestes für Dehäm“, organisiert von der örtlichen Tourismuszentrale. Der Online-Spaß kommt ab 19.00 Uhr über einen Livestream in die Wohnzimmer - mitstreamen kann jeder.

Die zum „Pfälzer Weinfest für Dehäm“, also fürs Zuhause, vorbereiteten Pakete seien schon Tage vorher ausverkauft gewesen, sagt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut in Bodenheim bei Mainz. Er könne sich vorstellen, dass solche kreativen Ideen auch nach der Krise noch Bestand haben könnten. Von den 1000 verkauften Paketen wollen die Veranstalter insgesamt 5000 Euro an Gastronomen und Freizeiteinrichtungen spenden, die wegen der Krise in Not sind.