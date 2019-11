Senningen Die Region Trier fordert einen finanziellen Ausgleich für die vielen Luxemburg-Pendler. Ein Vorstoß, der bei den Nachbarn nicht gut ankommt.

Und doch ist beim Treffen der Regierungschefs im luxemburgischen Schloss Senningen nicht alles Sonnenschein. So nah man sich beim internationalen Nahverkehr auch kommen möchte – kaum kommt die Sprache auf eine Forderung deutscher Gemeinden, so kühlt die Stimmung bei aller Herzlichkeit merkbar ab.

Die Stadt Trier und die Landkreise Bitburg-Prüm und Trier-Saarburg hatten im Mai von Luxemburg einen steuerlichen Ausgleich für die dort lebenden Grenzgänger gefordert. In einem Brief, mit dem sie Bundeskanzlerin Angela Merkel um Hilfe baten, hatten sie darauf hingewiesen, dass die Pendler zwar in ihren Orten Kitas, Schulen und Straßen nutzten – ihre Steuern jedoch in Luxemburg zahlten. Da in vielen Grenzorten inzwischen mehr Pendler lebten als Menschen, die in Deutschland arbeiten, stelle das die Gemeinden vor große finanzielle Herausforderungen.