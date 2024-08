Bildung Die Schule geht in Rheinland-Pfalz wieder los

Für rund 547.900 Kinder und Jugendliche geht heute in Rheinland-Pfalz wieder die Schule los. Besonders spannend wird es für die etwa 41.250 Erstklässler, für die das Abenteuer Schule beginnt. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) will an einer Grundschule in Mainz (9 Uhr) über die Neuerungen im Schuljahr 2024/25 berichten.