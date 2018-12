später lesen Die Sonne zeigt sich an Silvester und Neujahr nicht FOTO: Christoph Soeder FOTO: Christoph Soeder Teilen

Twittern

Teilen



Der Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist an Silvester und Neujahr mit Wolken verhangen. Der Montag beginnt mit etwas Regen, der im Tagesverlauf aber aufhört, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. dpa