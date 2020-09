Parteien : „Die SPD muss mehr Eifel wagen“

Mainz Wie kommen die Genossen aus dem Dauertief, in welcher Koalition soll die Partei im Bund regieren, wie bedroht ist die Wahl im Land? Was ein Buchautor und ein Bundestagsabgeordneter, die beide in Rheinland-Pfalz als Rebellen bei der SPD gelten, darauf antworten.

(flor) „Was sind das für Vögel bei Euch an der Parteispitze?“ Ein Imbissgast in Mainz, der sein Essen zu retten versucht, indem er mit einem Elektroschocker in Form eines Tennisschlägers nach Wespen schlägt, tritt irgendwann an den Tisch und mischt sich in das Gespräch über den Zustand der SPD ein. „Macht Ihr das doch“, sagt er zu Nils Heisterhagen und Joe Weingarten. Der Gedanke dürfte manchen Genossen in Rheinland-Pfalz schaudern. Heisterhagen flog einst als Grundsatzreferent aus der SPD-Fraktion im Mainzer Landtag, inzwischen schreibt er Bücher und für große Medien Aufsätze über die Krise der Genossen. Joe Weingarten sitzt für die SPD im Bundestag, schreckte aber manchen Sozialdemokraten ab, als er kriminelle Flüchtlinge mal „Gesindel“ nannte und sich für eine gesteuerte Einwanderungspolitik aussprach. Der TV brachte die rheinland-pfälzischen SPD-Rebellen an einen Tisch, um mit ihnen darüber zu sprechen, welchen Weg sie aus der Krise sehen.

Die SPD dümpelt in Umfragen bei 16 Prozent herum. Glauben Sie ernsthaft daran, dass die Sozialdemokraten 2021 wieder die Bundesregierung anführen?

Die Interviewpartner Nils Heisterhagen (Foto: Privat) arbeitete als Grundsatzreferent für die SPD-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz, ehe sich die Genossen von ihm trennten. Der 32-Jährige schreibt über die Krise der SPD regelmäßig Artikel für große deutsche Medien. Als Buchautor veröffentlichte er zuletzt „Verantwortung“.

Joe Weingarten (Foto: Privat) ist rheinland-pfälzischer Bundestagsabgeordneter aus Bad Kreuznach. Der 58-Jährige rückte nach dem Rücktritt von Andrea Nahles ins Parlament, obwohl ihm Genossen Aussagen gegen Flüchtlinge verübelten. Zuvor leitete er im Wirtschaftsministerium die Abteilung Innovation, Technologie und Digitalisierung.

Joe Weingarten: Ja. Die SPD hat schon einen neuen Spitzenkandidaten, den jeder kennt und der sich in der Krise bewährt hat. Bei der CDU weiß keiner, wen sie ins Rennen schickt und wie er im Land ankommt. Wenn wir die Menschen bündeln, die erst kurz vor der Wahl ihre Entscheidung treffen, kann die SPD 2021 stärkste Kraft im Bund werden. Da bin ich optimistisch.

Nils Heisterhagen: Dafür muss die SPD aber vieles richtig machen. Über viele Jahre ist zu viel falsch gelaufen. Wenn Olaf Scholz die Wahl gewinnen will, muss er das beste Schattenkabinett um sich herum aufstellen, das die ganze Spannweite der Partei abdeckt. Er braucht einen soliden Innenminister wie einst Otto Schily und sollte zum Beispiel versuchen, den DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann als Arbeitsminister oder Wirtschaftsminister zu gewinnen. Dann hat er eine Chance, mehr als 20 Prozent einzufahren. Will Scholz alleine als vernünftiger Finanzminister überzeugen, holt er nicht mehr als 18 Prozent. Dazu muss die SPD mehr auf Wirtschaft setzen und weniger auf Identitätspolitik, die sich nach Weltanschauungen und Haltung orientiert. Vor allem kommt bei der Linken dann das Materialistische zu kurz. Beim ZDF-Politbarometer aus dem Juli haben etwa 55 Prozent der Befragten der CDU Wirtschaftskompetenz zugesprochen, der SPD zehn Prozent. Mit so einem Unterschied kannst du keine Wahl gewinnen.

Weingarten: Wir sind Teil einer harten Konkurrenz auf den Weltmärkten. Das Verständnis dafür müssen wir aber erstmal bei den Leuten durchkriegen. Wirtschaft ist etwas, was in Teilen unserer Gesellschaft als neoliberal diskreditiert ist. Das ist aber Unsinn. Es geht darum, Wirtschaftspolitik zu machen, die Arbeitsplätze schafft und den Sozialstaat sichert. Jetzt in der Krise muss jeder bemerken, dass eine starke Wirtschaft und eine soziale Gesellschaft keine Gegensätze sind. Sie bedingen sich vielmehr gegenseitig.

SPD-Bundeschefin Saskia Esken warb schon für den demokratischen Sozialismus. Welche Rolle soll sie da künftig in der Partei spielen?

Heisterhagen: Eine SPD-Parteivorsitzende muss kommunikative Fertigkeiten mitbringen. Saskia Esken hat aber leider so viel Talent wie der Skispringer Eddie the Eagle. Als es beim größten Konjunkturpaket der Nachkriegsgeschichte darum ging, die Erfolge der SPD zu verkaufen, sprachen alle nur über ihre Vorwürfe zu latentem Rassismus bei der Polizei. Saskia Esken kann halt nicht wild machen, was sie will. Der Stuhl, auf dem Willy Brandt einst saß, scheint einfach zu groß für sie. An dieser Stelle möchte ich aber noch betonen, dass ich mit Norbert Walter-Borjans kein Problem habe. Ich halte lediglich Saskia Esken für eine Fehlbesetzung.

Weingarten: Es ist unnötig, da persönlich zu werden. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans haben Ruhe in die Partei gebracht, führen die GroKo sachlich weiter und sind bei der Nominierung von Olaf Scholz einen großen Schritt auf ihre Zweifler zugegangen. Im letzten Dezember hätte ich nicht gedacht, dass wir neun Monate später so geschlossen sind.

Nils Heisterhagen gibt der SPD in FAZ, taz und Cicero ständig Tipps. Stört es Sie nicht, dass er die Krise der Sozialdemokraten als Geschäftsmodell nutzt und nur von der Seitenlinie reinmeckert?

Weingarten: Nein. Um politische Mehrheiten zu erlangen, brauchen wir kluge Diskussionen. Die fehlen, wenn wir nur Parteitagsbeschlüsse vorlegen und keine inhaltlichen Auseinandersetzungen führen. Ich teile nicht alles, was Nils Heisterhagen sagt. Er ist gegen die schwarze Null, ich bin dafür. Es ist auch nicht meine Aufgabe, Bücher und Aufsätze zu schreiben, sondern beim größten Nachtragshaushalt der Nachkriegsgeschichte mitzuwirken, um Investitionen in Schulen, Straßen und Schienen zu ermöglichen. Es hat in der Vergangenheit immer Intellektuelle gegeben, die die SPD noch heftiger kritisiert und ihr damit geholfen haben, besser zu werden. Um jeden klugen Kopf, den wir jetzt verlieren, weil wir ihn ignorieren, ist es schade.

Heisterhagen: Mir ging es immer nur um die Partei. Wir haben doch kaum noch strategische Diskussionen in der SPD. Die Geschäftsführer der Landesparteien, Fraktionen und die Chefs der Staatskanzleien müssen viel mehr Ideen liefern. Das Willy-Brandt-Haus fällt leider seit Jahren als inhaltlich-strategisches Zentrum komplett aus. Es kamen keine Papiere zu Industriepolitik, einem Green New Deal oder zu innerer Sicherheit. Man kann die Partei auch kaputt warten. Der Opportunismus zerfrisst diese Partei. Am Ende verlieren alle.

Weingarten: Der hauptamtliche Apparat in Berlin liefert leider zu wenig neue Ansätze, das ist wahr. Aber vom Wirtschaftsforum der SPD und vom Seeheimer Kreis kommen kluge Gedanken zur Wirtschaftspolitik. Und die Fraktionen gehen da weiter. Im rheinland-pfälzischen Landtag freue ich mich beispielsweise darüber, wie Alexander Schweitzer dabei ist, neue Gruppen und Milieus anzusprechen, ohne bestehende zu verlieren. Oder unser neues Quartiersbüro in Ludwigshafen. Das ist der Weg.

Herr Heisterhagen, Sie warnen die SPD bei neuen Milieus jedoch davor, sich zu stark nach den Grünen zu richten. Warum?

Heisterhagen: Ich behaupte: Zehn Prozent der Bevölkerung wählen die Grünen selbst, wenn die einen Besenstiel aufstellen, weil es um eine Haltung geht. Teile der oberen Mittelschicht aus den Großstädten gehen den Grünen nicht von der Stange. Daher halte ich es für falsch, um Wähler zu kämpfen, die die SPD ohnehin nicht bekommt. Wechselwählern muss die SPD dagegen konkrete Antworten liefern, wie sie den Klimawandel bekämpft und für einen Green New Deal stehen, wie Deutschland zum Weltmarktführer werden kann. Die Grünen bieten viel Prosa, aber keine Lösungen.

Malu Dreyer bedient das grüne Milieu wiederum und gewann 2016 die Wahl in Rheinland-Pfalz. Widerlegt das Ihre These nicht?

Heisterhagen: Malu Dreyer hat die Wahl gewonnen, ja. Julia Klöckner hat sie aber auch zur Hälfte verloren. Das muss sich die SPD klar machen, wenn sie die Landtagswahl 2021 gewinnen will. Auch in Rheinland-Pfalz haben die Sozialdemokraten Wähler verloren. Ich bin gegangen, als die SPD hier noch bei 37 Prozent stand. Jetzt irgendwo bei 26 Prozent. Liefert die Partei vor allem Angebote, die nur Soziologiestudenten in den Uni-Städten erreichen, wird sie die Wahl gegen die Wand fahren. Sie muss die ganze Breite der Gesellschaft abliefern. Also: Mehr Eifel und Westerwald wagen.

Weingarten: Einspruch! Ich sehe es als Stärke der SPD in Rheinland-Pfalz, aber auch in Niedersachsen und Hamburg, verschiedene unterschiedliche Gruppen anzusprechen. Mit uns kann der Ingenieur im Land mehr anfangen, als mit Grünen wie Annalena Baerbock, die über Kobolde statt Kobalt spricht, die in E-Batterien stecken. Klar ist aber: Wir müssen auch in Rheinland-Pfalz noch mehr Geld in Zukunftsinvestitionen und Wissenschaft stecken.

Wo muss das Land dringend besser werden?

Heisterhagen: Wir haben in Rheinland-Pfalz zum Beispiel das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz – das DFKI in Kaiserslautern. Da müssen wir mindestens doppelt so viel Geld reinstecken. Die Landesregierung muss sich als Erstes hinstellen und Geld bezuschussen, wenn Mittel vom Bund nicht reichen. Ansonsten einfach mal laut in den Medien für mehr Geld trommeln. Mein Gott: Warum ist das eigentlich so schwer?

Weingarten: In Kaiserslautern tun wir schon sehr viel. Aber Rheinland-Pfalz muss noch mehr Treiber für Unternehmensgründungen werden und dabei den Ideenreichtum mittelständischer Betriebe einbringen. An der Schnittstelle zur Wissenschaft braucht es einen stärkeren Blick für Innovationen an den Hochschulstandorten. Am Hahn dürfen wir uns auch nicht abhängig davon machen, was die Iren von Ryanair und die Chinesen von HNA am Hunsrück machen. Wir brauchen Konzepte jenseits des Flugbetriebes. Warum nehmen wir unser Schicksal nicht stärker selber in die Hand und schauen, dass dort ein großes Innovationszentrum entsteht? Das halte ich für weniger irreal, als auf eine Zukunft des Billigflug-Tourismus am Hahn zu hoffen.

Fortsetzung mit der CDU, Ampel oder Linksbündnis: Welche Koalition soll die SPD 2021 im Bund eingehen, wenn die Mehrheiten stimmen?

Weingarten: Ich schließe nur eine Zusammenarbeit mit der AfD definitiv aus. Mit der Union hat die SPD im Bund viel umgesetzt. Mit der FDP arbeiten wir in Rheinland-Pfalz gut zusammen. Bei der Linken sehe ich Ansätze, sich der Realität anzunähern. Wenn ich aber höre, was sie zur Außenpolitik äußern, könnte ich in Berlin oft aus dem Plenarsaal rennen.

Heisterhagen: Rot-rot-grün ist tot. Die Linkspartei hat die Bringschuld nicht erbracht. Mit Sahra Wagenknecht haben sie die intellektuellste und realpolitischste Figur rausgemobbt. In der Außen- und Sicherheitspolitik gibt es immer noch Spinner in diesem Laden, die man nie auf den Pott gesetzt hat. Im Zuge des Falls Nawalny kommt jetzt haarsträubender Unsinn von Linken. Das geht sogar bis in den Grenzbereich der Verschwörungstheorie hinein. Ich hätte mir eine realpolitische Linke gewünscht. Die Linke scheint sich eher dagegen entscheiden zu wollen. Ich fände also die Ampelkoalition nicht schlecht, um die Bundesrepublik technologisch, geopolitisch und ökologisch zu erneuern.

In Umfragen liegt die SPD hinter den Grünen. Sollen die Sozialdemokraten als Juniorpartner regieren?

Heisterhagen: Um Gottes Willen nein. Wenn man als Juniorpartner der Grünen regiert, war es das für die SPD. Dann kann man die Partei auch gleich abwickeln.

Weingarten: Juniorpartner unter den Grünen und mit den Linken? Daran glaube ich beim besten Willen nicht. In einem solchen Linksbündnis wäre die SPD immer der marktwirtschaftliche Mahner. Darauf ist die Partei mental nicht eingestellt. Abgesehen davon, kann ich mir einen Kanzler Habeck nicht ausmalen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland von jemandem regiert wird, der zwar laufend stimmungsvolle Bilder produziert, aber inhaltlich erhebliche Wissenslücken zeigt. Wir brauchen einen Kanzler, bei dem sich Putin nicht totlacht und der auch von Joe Biden oder dem Egoisten im Weißen Haus ernstgenommen wird, wenn der amtierende US-Präsident die Wahl im November doch noch gewinnt.

Herr Weingarten, Sie nannten kriminelle Flüchtlinge mal „Gesindel“, galten in Teilen der Landes-SPD als Rebell, haben im Interview nun aber moderate Töne gewählt. Hat das Mandat im Bundestag Sie weich gewaschen?

