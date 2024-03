Wetter Die Temperaturen gehen nach oben

Auf frühlingshafte Temperaturen können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland Mitte der neuen Woche freuen. Am Mittwoch wird es meist heiter, niederschlagsfrei und „sehr mild“ mit Temperaturen bis zu 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte.