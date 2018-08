später lesen Die Temperaturen steigen nach und nach wieder an FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Ganz langsam wird es in den kommenden Tagen wieder wärmer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchstwerte von 22 Grad, am Montag soll es je nach Sonnenscheindauer schon 24 Grad warm werden. dpa