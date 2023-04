Katastrophe im Ahrtal Die Trierer ADD, die Flut und der Urlaub danach: Vize-Behördenchefin verreiste, Mitarbeiter musste bleiben

Warum durfte Hermann trotz angespannter Lage im Ahrtal kurz nach der Flut überhaupt in den Urlaub fliegen? War ihre Arbeit verzichtbar oder gewährte man ihr einen Sonderstatus? ADD-Präsident Linnertz hatte den Urlaub zwar weit vorher genehmigt, hielt jedoch auch nach der Flut daran fest. Wie am Freitag im Untersuchungsausschuss in Mainz bekannt wurde, war das bei einem anderen ADD-Mitarbeiter nicht der Fall. Der Referatsleiter für den Katastrophenschutz Heinz Wolschendorf, Hermanns Untergebener, musste seinen geplanten Urlaub stornieren. „Aufgrund der aktuellen Hochwasserlage ordne ich hiermit an, dass Sie in den kommenden Wochen unentbehrlich sind und wir nicht auf ihre Mitarbeit verzichten können“, schrieb der Zentralbteilungsleiter Wolfgang Konder an den Mitarbeiter. Die ADD werde anfallende Stornierungskosten übernehmen. Das sei nicht gegen den Willen von Wolschendorf geschehen, sagte Konder am Freitag vor dem Ausschuss. Es habe sich schnell herausgestellt, dass es eine längere Lage im Ahrtal geben würde und man nicht auf seine Expertise verzichten könne.