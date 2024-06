Wo’s klappt und wo‘s noch hängt Die wichtigsten Informationen zum bevorstehenden Super-Wahlsonntag

Trier · Bei der bevorstehenden Europawahl gibt es eine Premiere: An diesem Sonntag dürfen erstmals auch 16- und 17-Jährige ihre Stimmen abgeben. Was am Super-Wahlsonntag ansonsten noch an Besonderheiten zu erwarten ist.

06.06.2024 , 06:19 Uhr

Nicht nur die Laternenpfähle sind derzeit überall mit Wahlplakaten zugepflastert. Nach der Wahl müssen sie wieder entfernt werden. Foto: dpa/Bernd Weißbrod