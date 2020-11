Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie : Wie die zweite Corona-Welle die Region Trier erwischt

Foto: Roland Morgen

Service Trier/Wittlich/Bitburg In Deutschland gibt es Rekordwerte bei den neu gemeldeten Corona-Infektionen. Wir haben für Euch zum Wochenende noch einmal zusammengefasst, wie die Lage in der Region ist. Ein Blick auf Infektionszahlen, auf ein spezielles Vorgehen bei Hebammen in Trier – und viele Stimmen dazu.