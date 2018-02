später lesen Dieb lädt Auto mit Holz voll und bleibt stecken Teilen

Twittern

Teilen



Ein Holzdieb hat sein Auto in der Gemeinde Ellerstadt in Rheinland-Pfalz dermaßen vollgeladen, dass er beim Abtransport auf einem Acker steckengeblieben ist. Eine Polizeistreife fand den unverschlossenen Wagen in der Nacht zum Sonntag in der Nähe eines Holzlagerplatzes - der Innenraum war bis zum Dach voller Brennholz. Eine Nachfrage bei der Autobesitzerin aus Ludwigshafen ergab, dass ihr Ehemann mit dem Wagen unterwegs gewesen war, wie die Polizei mitteilte. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahl ermittelt. dpa