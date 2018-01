später lesen Dieb lässt sich einschließen: Bewegungsmelder geben Alarm FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Twittern

Teilen



Um 24 Päckchen Tabak zu stehlen hat sich ein Mann in einem Landauer Einkaufszentrum einschließen lassen. Bewegungsmelder lösten allerdings Alarm aus, so dass der Dieb in der Toilette entdeckt wurde, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa