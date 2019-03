später lesen Dieb mit mehr als drei Promille im Modegeschäft erwischt Teilen

In einem Modegeschäft in Neustadt an der Weinstraße ist ein 42-jähriger Ladendieb mit mehr als drei Promille erwischt worden. Der Mann wollte in der Umkleidekabine des Geschäfts eine Strumpfhose und ein T-Shirt im Gesamtwert von etwa 26 Euro einstecken, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. dpa