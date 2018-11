später lesen Dieb nutzt Leichtsinn von Autofahrer aus FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Ein Dieb hat in Neustadt an der Weinstraße den Leichtsinn eines Autobesitzers ausgenutzt. Er habe beobachtet, dass der 32-Jährige den Schlüssel im Zündschloss stecken gelassen und die Fahrertür nur angelehnt habe, teilte die Polizei am Freitag mit. dpa