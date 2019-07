Pirmasens : Dieb versteckt sich im Klohäuschen

Pirmasens Nach einem Einbruch in ein Wochenendhaus in Pirmasens hat der Eigentümer den Dieb in einem Toilettenhäuschen ertappt und eingesperrt. Der 35 Jahre alte Tatverdächtige versteckte sich dort laut Angaben der Polizei, nachdem er am Samstag in das Haus eingebrochen war.

