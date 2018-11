später lesen Diebe bauen Fahrzeugteile aus: 100 000 Euro Schaden FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Diebe haben in Kaiserslautern aus sechs hochwertigen Autos Fahrzeugteile ausgebaut und so eine Beute im Wert von rund 100 000 Euro gemacht. Sie hätten auf dem Gelände eines Autohauses an vier Neu- und zwei Gebrauchtwagen jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und dann fachmännisch Lenkräder und andere Teile ausgebaut, teilte die Polizei am Donnerstag mit. dpa