später lesen Diebe ernten kompletten Weinberg ab Teilen

Twittern

Teilen



Diebe haben bei Deidesheim einen kompletten Weinberg abgeerntet und so etwa 1,6 Tonnen Trauben erbeutet. Der Schaden betrage etwa 8000 Euro, teilte die Polizei in Haßloch am Montag mit. Von den unerwünschten Erntehelfern fehlte nach der Tat in der vergangenen Woche zunächst jede Spur. dpa