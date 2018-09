Diebe pflücken kiloweise Nüsse von Bäumen

Vier Diebe haben in der Nähe von Essenheim bei Mainz rund zehn Kilogramm Nüsse gestohlen. Ein Spaziergänger hatte sie beim Pflücken am späten Mittwoch beobachtet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. dpa

„Die meisten Obstsorten sind abgeerntet. Es hängen kaum noch Früchte an den Bäumen. Also dachten sich vier Personen, es gibt ja jetzt Nüsse“, schrieb die Polizei in ihrem Bericht. Vor wenigen Wochen noch waren in Rheinhessen zahlreiche Obstdiebstähle registriert worden.

Weil die Gruppe so gar nicht nach Feldarbeitern aussah, alarmierte der Zeuge die Polizei. Die Beamten trafen die Gruppe aus drei Frauen und einem Mann im Alter zwischen 48 und 59 Jahren kurz darauf an. Sie gaben an, die Nüsse für den Eigenbedarf geerntet zu haben. „Da es strafrechtlich jedoch keinen Unterschied macht, für welchen Bedarf man fremdes Eigentum wegnimmt, wird gegen alle vier Personen ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet“, erklärte ein Polizeisprecher. Die Nüsse wurden inzwischen dem Eigentümer zurückgegeben.