Diebe rasen mit geklautem Feuerwehrfahrzeug herum

Zwei Männer und eine Frau haben in der Nacht zum Mittwoch in Bous (Kreis Saarlouis) ein Feuerwehrauto gestohlen und sind mit teils eingeschaltetem Blaulicht durch mehrere Ortschaften gefahren. Wie die Polizei in Völklingen mitteilte, hatten Anwohner das „mit hoher Geschwindigkeit planlos herumfahrende Feuerwehrauto“ gemeldet. dpa