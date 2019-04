später lesen Diebe stehlen Geld aus Auto und beschädigen es Teilen

Twittern

Teilen



Aus einem parkenden Wagen haben Unbekannte in Betzdorf einen Umschlag mit Geld gestohlen und das Auto dabei schwer beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, zerschlugen die Täter am Sonntag in der Gemeinde im Kreis Altenkirchen die Seitenscheibe des Fahrzeugs, das auf dem Parkplatz einer Diskothek stand. dpa