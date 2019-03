später lesen Diebe verursachen Unfall und flüchten ohne Beute Teilen

Twittern

Teilen



Nach einem Einbruch in ein Motorradgeschäft im saarländischen Schmelz haben die Diebe einen Unfall verursacht, ihre Beute zurückgelassen und hohen Sachschaden angerichtet. Die drei mutmaßlichen Täter brachen in der Nacht zum Freitag in das Geschäft ein und luden drei Ausstellungsmotorräder auf einen zuvor im Nachbarort gestohlenen Transporter, wie die Polizei mitteilte. dpa