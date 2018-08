Diebstähle und andere Taten: Wieder mehr Kinder verdächtig

Die Zahl der tatverdächtigen unter 14-Jährigen in Rheinland-Pfalz hat im vergangenen Jahr wieder zugenommen. Insgesamt standen 3536 Kinder unter dem Verdacht, eine Straftat begangen zu haben, 2016 waren es noch 3250. Den Kindern wurden zum Beispiel Diebstähle, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder Fälschungsdelikte vorgeworfen. dpa

In relativ wenigen Fällen ging es um Verstöße gegen das Ausländerrecht.

Beim Vergleich der vergangenen fünf Jahre zeigt sich: 2013 waren am meisten Kinder tatverdächtig - insgesamt waren es damals 3724. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums in Mainz auf eine Kleine Anfrage der CDU hervor. In dieser sind außerdem Unterschiede mit Blick auf das Geschlecht, die Nationalität und das Alter der Kinder aufgeschlüsselt. Demnach waren die meisten Tatverdächtigen im vergangenen Jahr Deutsche, 761 hatten eine andere Nationalität. Meist handelte es sich um Jungen. Die meisten Verdächtigen gab es zudem in der Altersgruppe von zwölf bis dreizehn Jahren.

