Dienstwagen: Hier Sondererlaubnis, da besonders vorbildlich

Die Oberbürgermeister der großen Städte in Rheinland-Pfalz können mit ihren Dienstwagen nur selten Sonderrechte in Anspruch nehmen. Manchmal gelten die Ausnahmeregeln zum Parken und Durchfahren auch nur im Katastrophenfall. Meistens aber muss sich der Fahrer des Dienstwagens an die Straßenverkehrsordnung halten. „Gerade der OB oder Bürgermeister sieht sich in der Pflicht, die Verkehrsregeln zu beachten“, meinte der Stadtsprecher von Neuwied. dpa