Anlaufstelle auch in der Region Trier Diese Ämter und Archive helfen bei der Recherche nach Opfern der Nazi-Diktatur

Die Verbrechen der nationalsozialistischen Diktatur liegen mittlerweile etliche Jahrzehnte zurück, und es gibt immer weniger Augenzeugen dieser Epoche. Wer zu Opfern (und Tätern) des NS-Regimes forschen will, findet jedoch viele Informationen in Archiven und Ämtern - eines davon an der Saar. Ein Überblick.

09.11.2023 , 10:39 Uhr

Das Amt für Wiedergutmachung in Saarburg Foto: TV/Bernd Wientjes

Zusammengestellt von Franz-Josef Schmit