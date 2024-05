Neugeborene 2023 Das sind die beliebtesten Babynamen in Rheinland-Pfalz

Sofia und Matteo - das sind die beliebtesten Babynamen des vergangenen Jahres in Rheinland-Pfalz. Sie lagen mit ihren verschiedenen Schreibweisen ganz vorne in der Liste der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) mit Sitz in Wiesbaden. Auf dem zweiten Rang landete bei den Mädchen Emma, auf Rang drei Emilia und damit der beliebteste Name aus dem Vorjahr, wie die GfdS am Dienstag mitteilte. Bei den Jungen kam der Vorjahres-Spitzenreiter Noah/Noa diesmal auf Rang zwei vor Theo.