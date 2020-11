Diese Corona-Regeln gelten ab Dienstag

Mainz Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gelten ab Dienstag schärfere Kontaktbeschränkungen und eine erweiterte Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz. Auch für die Pflegeheime gibt es neue Vorschriften.

In Rheinland-Pfalz gelten wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen von diesem Dienstag an (1. Dezember) erneut strengere Regeln, die die Pandemie eindämmen sollen. Andere Verbote werden verlängert. Die Maßnahmen gelten zunächst bis einschließlich 20. Dezember. Nachfolgend ein Überblick über einige wichtige Vorschriften.

Private Zusammenkünfte, die in der eigenen Wohnung oder anderen eigenen geschlossenen Räumlichkeiten stattfinden, sollen auf die Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstands bis zu einer Gruppengröße von maximal fünf Personen beschränkt werden. Deren Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgerechnet.

Es gilt eine erweiterte Maskenpflicht. Sie besteht auch im Freien an allen Orten, an denen sich Menschen „entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend begegnen“. Nähere Einzelheiten dazu sollen die jeweiligen Kommunen anordnen. Es gibt mehrere Ausnahmen von der Maskenpflicht, beispielsweise für Kinder unter sechs Jahren oder Kranke mit Attest oder im Umgang mit Menschen mit Hör- oder Sehbehinderung. Die Maskenpflicht gilt auch am Arbeitsplatz, wenn dort kein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann.