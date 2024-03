Flora der Region Trier Puh, das war knapp! Wie das rötliche Dickblatt in Trier vorm Aussterben gerettet wurde

Kaum jemand beobachtet die Pflanzenwelt der Region Trier so intensiv wie Hans Reichert. In Dutzenden Aufsätzen hat der ehemalige Hermeskeiler und Trierer Biologie- und Erdkundelehrer in den Jahrbüchern des Kreises Trier-Saarburg über die schönsten, seltensten oder auch gefährlichsten Pflanzen der Region geschrieben, seit er 1965 vom Rhein Richtung Mosel zog. Wir haben mit dem 87-Jährigen über die außergewöhnliche Vegetation gesprochen, die man in Eifel, Moseltal und Hunsrück findet. Und auch über eine Pflanze, die fast von diesem Planeten verschwunden wäre, hätte man sie in Trier nicht in allerletzter Sekunde gerettet.