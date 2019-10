Kommentar: Diese Zahlen sind Schönrechnerei

Eltern im Land und die Opposition wehren sich gegen den Unterrichtsausfall – und das ist völlig richtig so.

Denn wenn Bildungsministerin Stefanie Hubig bei der Unterrichtsversorgung Zahlen nennt, die nahe an der 100-Prozent-Marke kratzen, ist das Schönrechnerei. Lehrer und Schüler malen oft ein ganz anderes Bild, wenn es um den Unterrichtsausfall an Schulen geht. Mal legen Lehrer Klassen zusammen oder beschäftigen ihre Schüler mit Stillarbeit, was das Land oft genug nicht als Unterrichtsausfall deutet und damit aus der Statistik entschwindet.