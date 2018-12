später lesen Diesel-Abgasskandal: Klagen von Autobesitzern laufen noch FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Als Folge des Diesel-Abgasskandals sind an Landgerichten in Rheinland-Pfalz noch Hunderte Klagen von Autobesitzern gegen Autokonzerne anhängig. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur an mehreren Gerichtsstandorten im Land. dpa