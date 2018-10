später lesen Dieseldiebe auf frischer Tat ertappt FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Zwei Dieseldiebe sind in Neuwied auf frischer Tat ertappt worden. Die 34 und 45 Jahre alten Männer waren in der Nacht zum Freitag in ein Firmengelände im Stadtteil Niederbieber eingedrungen, teilte die Polizei mit. dpa