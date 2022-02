Justiz : Auch nach zehn Jahren kann es noch Schadenersatz für Schummel-Diesel geben

Trier Der Bundesgerichtshof hat Käufern von Diesel-Autos, die vom Abgasskandal betroffen sind, den Rücken gestärkt. Sie haben länger Anspruch, darauf, den damaligen Kaufpreis erstattet zu bekommen. Eine Frau aus Trier hat das Urteil mit erstritten.

Es sei endlich mal ein verbraucherfreundliches Urteil des obersten deutschen Gerichts, sagt Christo Lehnen. Der Trierer Rechtsanwalt vertritt mit seiner Kanzlei bundesweit mehrere Autobesitzer, die vom Abgasskandal betroffen sind. Verschiedene Gerichte hatten den Klägern recht gegeben. Andere wiesen die Schadenersatzklagen ab, wie etwa das Trierer Landgericht in einigen Fällen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat unterdessen in vorherigen Entscheidungen immer wieder einmal Besitzern von Schummeldieseln Schadenersatz zugesprochen.

So weitreichend wie das Urteil von Montag seien die Karlsruher Richter aber noch nicht gegangen, sagte Lehnen unserer Redaktion. Damit hätten Betroffene nun bis zu zehn Jahre nach dem Kauf eines neuen VW-Diesels, in dem die verbotene Abschaltautomatik eingebaut war, Anspruch auf Schadenersatz. „Mit einer solchen Entscheidung habe ich nicht gerechnet“, sagt Lehnen.

BGH fällt Urteil zum Dieselskandal

Sie hatte im Juli 2012 für 36.189 Euro einen neuen VW Eos gekauft. Vier Jahre später erfuhr sie, dass auch in ihrem Auto die Schummelsoftware eingebaut war. 2020 klagte sie gegen VW. Im vergangenen Jahr wies das Trierer Landgericht die Klage ab. Die Frau scheiterte auch in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht in Koblenz. Die Richter dort erkannten zwar grundsätzlich einen Schadenersatzanspruch an. Allerdings sei dieser Ende 2019 verjährt, weil die Klägerin im Februar 2016 von VW nicht nur über den Abgasskandal informiert worden sei, sondern auch darüber, dass ihr Wagen davon betroffen sei. Daher sei ihr ab diesem Zeitpunkt eine Klage zumutbar gewesen.