später lesen Digital-Botschafter sollen älteren Menschen beistehen FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Ältere Menschen sollen in der Digitalisierung nicht abgehängt werden - mit diesem Ziel hat Sozial- und Demografieministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Dienstag in Rodalben (Kreis Südwestpfalz) das Projekt der Digital-Botschafter gestartet. dpa