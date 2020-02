Digitaler Kassenzettel gegen Müllberge

Saarbrücken Milliarden Belege aus Papier entstehen nach Ansicht von Kritikern jährlich durch die neue Bon-Pflicht. Im Saarland gibt es nun eine umweltfreundliche Alternative: den „grünen Bon“ fürs Handy.

Finanzminister Peter Strobel (CDU) war der Erste, der am Donnerstag beim morgendlichen Brotkauf in einer Bäckerei in Saarbrücken-Fechingen den „grünen Bon“ ausprobierte. Und er war begeistert: „Ich finde es toll, dass eine solche Innovation, elektronische Bons zu erzeugen und aufs Handy zu schicken, aus dem Saarland kommt“, verkündete er. Die Bon-Pflicht werde eingehalten, das Drucken könne unterbleiben. „Somit sind alle Anforderungen erfüllt, das halte ich für eine gute Sache!“

Bäcker Dirk Adam, der das Grüner-Bon-System als erster Saarländer in seinen drei Filialen in Saarbrücken einführt, ist froh über die Alternative. „Eigentlich will ja keiner die Bons. Zum Teil bekommen wir sie hinter die Theke geschmissen“, berichtete er. Vor der Gesetzesumstellung habe er in der Filiale in Fechingen im Monat ein bis zwei Rollen Thermopapier benötigt, seit der Bon-Pflicht am Jahresanfang seien es zwei Rollen am Tag.