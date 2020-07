Digitaler Parteitag soll Weichen für Nach-Corona-Ära stellen

Trier/Mainz Die Corona-Versammlungsbeschränkungen treffen auch die Parteitage. Die SPD plant daher eine digitale Versammlung. Doch das Format hat Grenzen - und birgt auch Tücken.

Beim ersten digitalen Landesparteitag in Rheinland-Pfalz will die SPD Weichen für die Zeit nach Corona stellen. Die Regierungspartei plant das neue Format am 24. August - als erster SPD-Landesverband in Deutschland. Solche Parteitage seien in Corona-Zeiten „eine Möglichkeit für die Delegierten mal zusammen zu kommen und über bestimmte Themen wenigstens online zu diskutieren“, sagte der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Derzeit sind in Innenräumen Versammlungen mit bis zu 150 Menschen unter Auflagen erlaubt.