Digitalminister-Amt darf kein Versorgungsposten sein

Der neue Ministerposten für Digitales in der hessischen Regierung muss nach Ansicht des SPD-Fraktionschefs im Landtag, Thorsten Schäfer-Gümbel, mit einem ausgewiesenen Experten besetzt werden. „Dies darf kein Versorgungsposten für ein frustriertes Kabinettsmitglied werden“, mahnte der Oppositionsführer am Freitag in Wiesbaden. dpa