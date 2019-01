später lesen Disko-Gast wehrt sich gegen Festnahme: Polizisten verletzt FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Twittern

Teilen



Ein betrunkener Disko-Besucher hat am frühen Sonntagmorgen in Saarbrücken zwei Polizisten leicht verletzt, als er sich gegen seine Festnahme wehren wollte. Der Mann und zwei unbekannte Begleiter waren zuvor mit dem Sicherheitspersonal des Clubs in Streit geraten, das den 20-Jährigen der Diskothek verwiesen hatte. dpa