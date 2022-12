Keine Diskriminierung mehr : Bistum Trier: Neue Barmherzigkeit gegenüber Homosexuellen

Im Bereich des Bistums Trier müssen homosexuelle Religionslehrer jetzt nicht mehr den Entzug ihrer Lehrerlaubnis fürchten. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Trier In der katholischen Kirche ist unter dem Eindruck des Missbrauchsskandals einiges in Bewegung geraten. Plötzlich dürfen auch Lehrer Religionsunterricht halten, die in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben. Woher kommt die neue Barmherzigkeit?