Musikfestival : Diskus-Olympiasieger Christoph Harting Letzter in Rehlingen

Rehlingen Diskus-Olympiasieger Christoph Harting hat den richtigen Dreh im Weltmeisterschaftsjahr noch nicht gefunden. Beim 57. Internationalen Pfingstsportfest im saarländischen Rehlingen kam der 32 Jahre Berliner vom SSC Berlin am Sonntag nicht über 57,82 Meter hinaus und landete auf dem sechsten und letzten Platz.

Es war schon der vierte Wettkampf der Saison, in dem Harting nicht über die 60-Meter-Marke hinauskam. Sein bisher bester Wurf gelang ihm am vergangenen Donnerstag in Eisenstadt/Österreich mit 59,72 Metern. Beim Olympiasieg 2016 in Rio hatte er mit 68,37 Metern Gold gewonnen. Für die Tokio-Spiele konnte sich der Diskus-Hüne nicht qualifizieren.