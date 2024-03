Wirtschaftspolitik Diskussion um Lenkungsausschuss für Ford-Gelände

Die Stadtratsfraktionen von CDU, Grünen und FDP in Saarlouis haben für die künftige Nutzung des Ford-Geländes in Saarlouis die Einrichtung eines Lenkungsausschusses gefordert. Damit die richtigen Entscheidungen für Firmenansiedlungen getroffen werden könnten, müsse dieses Gremium vertraglich mit der Landesregierung beziehungsweise der landeseigenen Gesellschaft GW Saar vereinbart werden, heißt es in ihrem Antrag an den Stadtrat für eine Sitzung am Donnerstag.