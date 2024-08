Aufarbeitung der Ahrtal-Flut Diskussion um Manz und Linnertz - Schweitzer äußert sich

Schweitzer sagte dem „General-Anzeiger“, es sei nicht seine Rolle als Ministerpräsident, der am 10. Juli ins Amt gekommen ist, in die Auseinandersetzung zwischen den Fraktionen und Obleuten im Untersuchungsausschuss bewertend einzusteigen. Vielmehr sei es Auftrag für Parlament wie Regierung, die Schlüsse aus dem Bericht und jenem der Enquete-Kommission zu ziehen. „Meine Verantwortung ist, an der Spitze der Landesregierung die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir in Rheinland-Pfalz über alle Ebenen hinweg besser vorbereitet sind.“