Serie „Verkehr in der Region“ : Volksfreund-Diskussionsforum: Zwischen Lückenschluss und Klimaschutz

Auto, Bus oder Rad? Über den Verkehr diskutieren Experten mit dem Trierischen Volksfreund. Foto: TV/Christian Thome

Trier Wie rollt der Verkehr im Raum Trier künftig? Experten diskutieren über Autobahnen, Bustickets und überraschen bei der E-Mobilität.

Geht es um den regionalen Verkehr der Zukunft, weichen Visionen voneinander ab. Andy Becht, FDP-Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Verkehrsministerium, hält es mit dem Filmklassiker Blues Brothers: „Wir haben beides: Country und Western.“ Henry Hofmann von Fridays for Future Trier, sagt: „Die größte Herausforderung ist die Klimakrise. Wir müssen uns wegbewegen vom Auto.“ Das deckt sich mit dem Ziel von Hartmut Topp, Verkehrsplaner aus Kaiserslautern. „Mehr Mobilität, weniger Autoverkehr“, fordert er. Wilfried Ebel von der Industrie- und Handelskammer Trier beschwichtigt, so schnell könne eine Verkehrswende ohne Auto nicht gelingen.

Der TV hat die vier Experten zum Abschluss der Serie „Verkehr in der Region“ diskutieren lassen. Welche Zukunft sehen sie für den Raum Trier mit Blick auf …

Info Die Teilnehmer des Streitgesprächs Andy Becht (FDP): Verkehrsstaatssekretär in Rheinland-Pfalz Hartmut Topp: freiberuflicher Stadt- und Verkehrsplaner, ehemals Leiter des Instituts für Mobilität und Verkehr der Technischen Universität Kaiserslautern Henry Hofmann: Schüler (16) am Max-Planck-Gymnasium Trier, unter anderem aktiv bei Fridays for Future Wilfried Ebel: Leiter Infrastruktur, Raumordnung, Verkehrspolitik bei der Industrie- und Handelskammer Trier

… A1-Lückenschluss? Das Land setzt auf den A1-Lückenschluss in der Eifel und den Moselaufstieg, der den Verkehr in Trier entlasten soll. Kritik, das A1-Projekt dauere viel zu lange, führt Staatssekretär Becht auf die „Komplexität“ zurück. Er spricht alleine von „15 Leitz-Ordnern für 25 Kilometer Straße“, sagt: „Wir wollen auch allen Belangen der Menschen gerecht werden.“ Becht betont aber massive Fortschritte, die den Ausbau beschleunigen sollen: Mögliche Klageverfahren seien gestrafft worden, weil Beschwerdeführer direkt den Weg zum Bundesverwaltungsgericht gehen könnten. Beim Landesbetrieb Mobilität in Trier kümmere sich eine Arbeitsgruppe „in der Größe eines kleinen Ingenieurbüros“ ausschließlich um den Ausbau der A1. Mit Baurecht rechne das Land bis zum Ende der Legislaturperiode 2021. Wilfried Ebel von der IHK Trier würde es freuen. „Für die Eifel wäre der Lückenschluss ein wichtiger Faktor, um der Wirtschaft Zuwachs zu verleihen. Er würde auch eine enorme Entlastung für viele Kommunen bedeuten, die momentan von einer Umleitung des Verkehrs belastet werden.“ Verkehrsplaner Topp moniert: „Für mich ist Autobahnbau ein Ansatz von gestern.“ Henry Hofmann von Fridays for Future in Trier warnt: „Wenn wir neue Autobahnen bauen, wird auch mehr Autoverkehr entstehen.“

... Moselaufstieg? „Ich kenne viele Leute, die in Konz wohnen und den Moselaufstieg nicht wünschen, weil Verkehr durch den Ort und am Ort vorbei geleitet wird“, sagt Hofmann. Ferner sei der Wald dort noch in einem „sehr guten Zustand“. „Im Zeichen der Klimakrise fände ich es unverantwortlich, Wald für eine Autobahnzufahrt zu fällen. Wir müssen auf Alternativen setzen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.“ Ebel ist für den Moselaufstieg, warnt davor, Verkehrsträger gegeneinander auszuspielen. In Trier fehle es an vielen Alternativen, Verkehr zu lenken und Straßen zu entlasten. Der Moselaufstieg sei eine Chance. „Und nicht nur die Infrastruktur zieht Verkehr an“, entgegnet Ebel dem Fridays-for-Future-Argument. Auch neue Läden wie der Globus haben einen Effekt auf den Verkehr.“

… die Rolle des Autos? Das Auto sei eine Technologie von gestern, sagt Hofmann, der für mehr Car-Sharing auf dem Land und Schiene für Gewerbetreibende wirbt. Staatssekretär Becht betont: „Auch für eine Güterstrecke müssen wir Eingriffe vornehmen, bei denen wir das Problem haben, Lebensräume zu durchschneiden. Es ist immer eine Wahl zwischen Pest und Cholera.“ Das Auto sei noch lange nicht am Ende, weil noch große Teile des Individualverkehrs darüber liefen, betont Becht. Hartmut Topp hofft hingegen, dass sich Familien im ländlichen Raum künftig auf einen Wagen beschränken. Dafür müsse der Staat Park-and-Ride-Systeme schaffen. Grundsätzlich sagt er: „Das Auto hat als Massenverkehrsmittel keine langfristige Zukunft. Es wird eher die Aufgabe spielen im Car-Sharing oder für Dienstleistungen wie Handwerk und Pflege.“

... alternative Antriebe? Einig sind sich sowohl Topp als auch Hofmann in ihrer Skepsis gegenüber E-Mobilität. Der regionale Fridays-for-Future-Vertreter warnt vor Umweltschäden durch Lithium-Abbau und sagt: „Wir leben in einem Land, das bis 2038 Kohle nutzt, um Strom für die E-Autos zu gewinnen. So lange sind Elektroautos kein Klimaschutz.“ Alle Akteure hoffen wiederum auf Chancen der Wasserstoff-Technologie. Staatssekretär Becht verweist auf ambitionierte Wasserstoff-Konzepte des Landes. „Wir sind getragen von Technologie-Offenheit“, sagt er. Das erhofft sich auch Ebel von der IHK Trier. Er findet es auch richtig, den Verkehr über Wasser weiter zu fördern. Der Hafen in Trier sei ein Vorteil, auch wenn der Rhein bei Niedrigwasser zur Sackgasse für die Mosel werde. Bei Zügen erwägt er die Elektrifizierung der Eifelstrecke, sagt aber auch: „Bei Überlegungen ist man auf keine große Gegenliebe der Deutschen Bahn gestoßen.“

... öffentlichen Nahverkehr? Becht verweist auf das geplante Gesetz des Landes, das öffentlichen Personennahverkehr zur kommunalen Pflichtaufgabe machen soll. Das hat kein anderes Bundesland in dieser Form, ist eine gemeinsame Kraftanstrengung und stellt die Bedeutung des ÖPNV raus“, sagt Becht. Das erntet Lob, erfordert aber Geld. Ebel lobt das Bemühen, räumt aber ein, es bleibe eine Herausforderung, die Busse mit Leben zu füllen. Die Frage sei auch, Aufgabenträger nicht ungerecht zu belasten.Hofmann, der für eine Busfahrt vom Stadtteil Ruwer nach Trier acht Euro zahle, moniert teure Bus­tickets. „Der ÖPNV muss billiger werden, wenn nicht sogar kostenlos.“ Alleine stemmen könne eine Stadt wie Trier das nicht – da brauche es Hilfe von Land, Bund und EU, sagt der Aktivist und schlägt vor, Geld vom Autobahnbau zum ÖPNV umzuvorteilen. Topp schlägt ein 365-Euro-Ticket vor, mit dem Rheinland-Pfälzer für einen Euro am Tag Bus und Bahn fahren können. Hessen hat das schon. Damit Kommunen günstigere Fahrten im Nahverkehr anbieten können, schlägt Topp vor, Anwohnerparkausweise mit den wahren Kosten anzusetzen. „Dazu gehören Bodenpreis, Herstellung des Parkplatzes, Unterhaltung und die Überwachung.“

… Radwege: „Die Fahrradwege sind oft nicht vollständig, zu schmal und nah an den Autos dran. Das ist gefährlich, ungemütlich und zeigt, dass Räder in Deutschland keinen hohen Stellenwert haben. Andere Länder – wie Holland - gingen als besseres Vorbild voran, legten Ampelschaltungen gar für Fahrradfahrer aus und investierten mehr Geld. Verkehrsplaner Topp verweist auf Fahrradstädte in Deutschland wie Münster und Freiburg, hält sie auch im ländlichen Raum für machbar. Mit Pedelecs sieht Topp inzwischen die Chance, auch in ländlichen Räumen die 20 Kilometer zur Arbeit zu schaffen. Ebel von der IHK Trier sagt, dass er im Sommer sogar mehr als 17 Kilometer mit dem Pedelec zur Arbeit fahre, und erhofft sich mehr Attraktivität des Radverkehrs.

Andy Becht betont, das FDP-geführte Verkehrsministerium setze Anreize bei der Förderung und unterstütze den Radverkehr stark mit Förderanreizen bei Pendlerrouten – wie bei Konz-Trier-Schweich. Kritik der CDU im Mainzer Landtag weist der Liberale auf Nachfrage zurück. „Der Wahlkampf geht los. Da sucht man sich Brocken zusammen und bastelt eine hässliche Skulptur zusammen, die den schlechten Radverkehr verkörpern soll. Das ist mitnichten der Fall.“ Becht muntert auch Firmen auf, Radfahren attraktiver zu machen. Sei es durch den Dress Code oder Duschen.

… Fußgänger? Ob kurz zum Bäcker um die Ecke oder in die Stadt: Auch die Fußgänger sollte niemand vergessen. „Vision zero“ nennt Becht als Plan, der null Verkehrstote in Rheinland-Pfalz zum Ziel hat. Fußgänger seien dort besonders wichtig zu betrachten. „Wir haben eine nachhaltige Struktur aufgebaut. Letztes Jahr war kein Kind unter den Verkehrstoten. Das ist auch ein Stück Fußgängerpolitik“, sagt Becht. IHK-Mann Ebel sagt: „Es gibt Länder mit schwierigeren Situationen.“ Hofmann und Topp sehen noch Verbesserungsbedarf: „In Ruwer haben wir so was wie Bürgersteige gar nicht. An grauen Straßen mit Abgasen will niemand langgehen.“ Fußwege seien ein vernachlässigter Part in der Mobilität. „Es wird nicht genügend getan, um Wege sicher zu machen“, sagt Topp. „Dabei ist Gehen die natürlichste Art der Fortbewegung und damit die häufigste und wichtigste Verkehrsart überhaupt.“

