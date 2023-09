Würde sich heute anders verhalten Vorwürfe nach Flutkatastrophe: Disziplinarverfahren gegen Ex-ADD-Vizepräsidentin eingestellt

Das strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen die frühere ADD-Vize war Ende Juli eingestellt worden. Es bestehe kein hinreichender Tatverdacht für eine falsche uneidliche Aussage, hatte die Staatsanwaltschaft Mainz dies begründet. Ausgangspunkt waren Aussagen der Beschuldigten in einer Sitzung des Landtags-Untersuchungsausschusses gewesen. Dabei war es um den Zeitraum gegangen, in dem sie in der Einsatzleitung anwesend und den ADD-Präsidenten in seiner Tätigkeit als Einsatzleiter unterstützt und vertreten hatte.