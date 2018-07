später lesen DLRG rechnet mit mehr Toten in Gewässern in Rheinland-Pfalz FOTO: Carmen Jaspersen FOTO: Carmen Jaspersen Teilen

Wegen der anhaltenden Hitze rechnet die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in diesem Jahr mit mehr Badetoten in rheinland-pfälzischen Gewässern. Zehn Menschen seien in diesem Jahr bisher in unbeaufsichtigten Naturgewässern gestorben, sagte der Sprecher des DLRG Rheinland-Pfalz, Marco Vogt, am Montag. dpa