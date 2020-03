DLRG sieht Badeunfälle in Rheinland-Pfalz auf tiefstem Stand

Seenotretter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) fahren in einem Schnellboot. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild.

Bad Nenndorf/München In Rheinland-Pfalz sind im Jahr 2019 nach Darstellung des DLRG so wenige Menschen beim Baden ertrunken wie noch nie seit Beginn der Statistik vor 20 Jahren. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zählte neun Badetote im vergangenen Jahr.

2018 waren noch 22 Menschen beim Baden in Seen, Flüssen, Bächen, Kanälen, Bädern und anderen Gewässern ums Leben gekommen. Die DLRG erfasst die Badetoten seit 2000 statistisch, für die Jahre davor hat sie keine Zahlen. Das Statistische Bundesamt - dessen Statistik aber nicht ganz vergleichbar ist - kommt auch vor 2000 nicht auf weniger Badetote. Fast so wenig wie 2019 waren es nach DLRG-Angaben 2005 und 2014 mit je zehn.