Doch noch Chancen für Flughafen Hahn auf Ryanair-Verbleib

Lautzenhausen/Dublin/Frankfurt Ryanair hat mit der Schließung seiner Base auf dem Hunsrück-Flughafen Hahn im Herbst gedroht. Nun will der Billigflieger die Ankündigung noch einmal überdenken - ein Hoffnungsschimmer für den gebeutelten Airport?

Der Flughafen Hahn kann wieder hoffen: Der für das Passagiergeschäft wichtige Billigflieger Ryanair will nun womöglich doch über den 1. November hinaus Flugzeuge auf dem Airport im Hunsrück stationiert lassen. Zuvor hatten sich die Fluggesellschaft und seine deutschen Piloten weitgehend auf die vom Unternehmen verlangten Lohnkürzungen geeinigt, wie am Dienstag das Unternehmen in Dublin und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit in Frankfurt erklärten.