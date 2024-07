Neuer Minister Dörte Schall soll neue Ministerin in Rheinland-Pfalz werden

Die nordrhein-westfälische SPD-Politikerin Dörte Schall soll neue Ministerin im künftigen Kabinett von Alexander Schweitzer (SPD) in Rheinland-Pfalz werden. Der designierte Ministerpräsident stellte die 46-Jährige in Mainz als seine Nachfolgerin an der Spitze des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung vor. Schweitzer soll am kommenden Mittwoch (10. Juli) zum Nachfolger von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (auch SPD) gewählt werden. Die 63-jährige Dreyer hatte kurz nach der Europa- und Kommunalwahl ihren Rücktritt angekündigt und diesen damit begründet, dass ihr die Kraft für das Amt ausgehe.