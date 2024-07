Nach Dreyer-Rücktritt Über Trier und Mönchengladbach nach Mainz: Dörte Schall soll neue Sozialministerin werden

Wenn Alexander Schweitzer (SPD) kommende Woche zum neuen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz gewählt werden sollte, wird ein Platz in der Landesregierung frei. An Schweitzers Stelle soll dann Dörte Schall (SPD) als Arbeits- und Sozialministerin übernehmen. Das hat der Pfälzer am Mittwoch in Mainz angekündigt. Die 46-Jährige stammt zwar aus Rheinland-Pfalz, lebt aber seit vielen Jahren in Nordrhein-Westfalen - und gilt damit als durchaus überraschende Neubesetzung für den Posten in Mainz.